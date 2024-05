Tottenham-City: la Premier si decide stasera?

Uno scherzo del destino: Arsenal costretto a tifare Tottenham. Recentemente è stato lanciato un sondaggio con i tifosi degli Spurs che sarebbero contenti di una eventuale sconfitta contro il Manchester City, in quanto la formazione di Pep Guardiola, in caso di vittoria, scavalcherebbe i Gunners quando manca una giornata al termine della regular season. C’è un dato però da tenere a mente: Haaland e compagni devono sfatare un tabù in casa del Tottenham. Non hanno mai vinto e non hanno mai segnato un gol da quattro anno a questa parte, considerando che gli Spurs in rapida successione hanno cambiato sempre allenatore. Il tecnico, Ange Postecoglu, non è dello stesso avviso dei tifosi, e nella conferenza stampa di vigilia ha espresso che faranno di tutto per ostacolare il Manchester City, con gli Spurs usciti da un periodo negativo con quattro ko di fila, soltanto all’ultima giornata contro il Burnley e con il City che vuole allungare la striscia di risultati utili di fila (7 vittorie).

Probabili formazioni Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Skipp; Hojbjerg, Sarr; Johnson, Maddison, Kulusevski; Son. Allenatore: Postecoglu.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Tottenham-Manchester City: dove vederla in TV e streaming

Tottenham-Manchester City, recupero della 34ª giornata di Premier League, è in programma questa sera alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202). Anche in streaming su Now Tv e su Sky Go.