Bagnaia e Marquez distrutti, lo ha fatto davvero: il gesto lascia stupefatti

Delusione cocente per Bagnaia e Marquez, che escono sconfitti dall’ultimo Gp. Intanto spunta un gesto particolare

Il Mondiale di MotoGP avrà probabilmente tre contendenti. I primi due sono Bagnaia e Marquez, che da tempo si danno battaglia e che potrebbero essere compagni di squadra in Ducati il prossimo anno. Attenzione però anche, ovviamente, al leader della classifica piloti, Jorg Martin, che potrebbe anche competere per un posto sulla Ducati ufficiale del prossimo anno. Ai risultati in pista si aggiunge un gesto che sa di scherno e beffa.

Dopo il Gran Premio di Le Mans, che ha visto trionfare Martin, i contendenti al Mondiale sono in tre. Già a fine 2023, Martin ha mostrato di avere ottime capacità, ma alcuni fattori, come l’infortunio di Bagnaia, potevano ridimensionare i suoi successi. Tuttavia, a Le Mans, Martin si è trovato di fronte a una situazione psicologica tutt’altro che semplice: era reduce dalla caduta di Jerez, che aveva compromesso il suo vantaggio in classifica. Inoltre, nella lotta con Marquez per un posto nella squadra ufficiale pare leggermente indietro e perciò era sotto pressione e desideroso di trionfare. Nonostante un piccolo errore nelle qualifiche, che lo ha fatto cadere durante la Q2, è riuscito a rialzarsi e a ottenere la prima posizione.

La vittoria nella Sprint è diventata prassi per Martin, ma a fare la differenza è stata sicuramente la vittoria nel Gran Premio domenicale. Poteva accontentarsi, ma lo spagnolo ha lottato fino alla fine, superando anche Bagnaia e resistendo agli attacchi degli ultimi giri. Un’esperienza a dir poco impegnativa per il pilota iberico, che ha ammesso di non essersi particolarmente divertito nei momenti finali, per usare un eufemismo.

Martin contro gli altri, un gesto sorprendente

Tagliare il traguardo è stato quindi un momento di liberazione per Martin, che ha poi detto: “Ho urlato chi è il numero uno?”. Un’esclamazione che dimostra la carica agonistica del pilota e che era rivolta ovviamente agli altri due. A questo ha fatto seguito uno scambio di battute con Marquez e Bagnaia nella zona del podio. I rapporti tra i piloti sembrano tesi, essendo tutti in lotta per il titolo mondiale e con Marc che rischia di farsi soffiare il posto in Ducati ufficiale. Il gesto di Martin, un urlo di sfida, chiarisce la situazione.

Il risultato di Martin a Le Mans ha influito in modo significativo sulla classifica, portando il suo vantaggio a 38 punti. Questo potrebbe influire anche sulla scelta di Gigi Dall’Igna per la Ducati, rendendola più complicata. Marquez sembrava il favorito, ma ora tutto potrebbe essere cambiato. Martin ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare e il suo successo ha dato ulteriore tensione a queste lotte.

“I was so aggressive there!” ⚔️ Check out how the Top 3 reacted to the best bits of the #MotoGP race 🍿#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/WKLgxyIlWC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2024

Qui in alto, intanto, il video dello scambio di battute tra i piloti dopo la gara, con Martin che scherza (ma non troppo) sul suo essere stato aggressivo alla fine. Si evince tutta la tensione e l’intensità della competizione.