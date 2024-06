Copa America 2024, guida al girone C: un’occasione per la Celeste

Tre giorni al via della Copa America 2024, la manifestazione tradizionalmente riservata alle Nazionali sudamericane apre le porte anche al Nord America. Il girone C è quello con il maggior numero di “rappresentanti” del Nord e Centro del continente americano. Infatti insieme a Uruguay e Bolivia ci saranno anche USA e Panama. Si tratta forse del raggruppamento più “povero” di talento dei quattro gironi al via della competizione, ma anche quello con più possibili sorprese.

Uruguay

La composizione del girone C è la grande occasione dell’Uruguay. La Nazionale guidata dal Loco Marcelo Bielsa, alle prese con un difficile ricambio generazionale, ha l’opportunità di passare al turno successivo senza patemi. La Celeste dovrà probabilmente vedersela con gli Stati Uniti per la vittoria finale del raggruppamento. Arrivare prima nel girone significherebbe probabilmente avere l’occasione di sfidare una tra Colombia, Paraguay e Costa Rica. Insomma, un’occasione davvero da sfruttare per la Nazionale che anche in questa Copa America 2024 potrà contare sulla leadership del Pistolero Suarez. Mentre non ci sarà il Matador Cavani che ha deciso di lasciare il calcio internazionale.

Ma attenzione alla nuova generazione che arriva alla ribalta: questa potrebbe essere la grande occasione del Pajarito Valverde per ergersi a grande protagonista che in Nazionale. L’obiettivo è arrivare almeno in semifinale che manca dalla vittoria nel 2011.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti sono una delle formazioni più attese della manifestazione. Gli USA, guidata dal CT Gregg Berhalter, tornano a giocare la Copa America per la quinta volta. Sarà anche la seconda tra le mura di casa, dopo quella “speciale” del 2016. Di certo è una selezioni USA col maggior talento. Il problema per la squadra nordamericana che la maggior dose di puro talento si annida nel reparto offensivo. Pulisic, capitano della squadra, è senz’altro anche la stella polare degli USA in questa Copa America 2024. Ma da solo potrà fare poco. Il centrocampo può cavarsela con la presenza di giocatori come McKennie e Musah. La difesa è certamente il reparto che preoccupa di più. Le amichevoli di preparazione contro Colombia (1-5) e Brasile (1-1) hanno lasciato sensazioni contrastanti. Ma soprattutto, gli States puntano a prendersi un’importante rivincita nei confronti di Panama dopo il ko nella semifinale della Gold Cup dell’anno scorso.

Panama

Sarà invece l’esordio in Copa America per Panama. La Nazionale del Centro America vuole confermare la crescita dell’ultimo anno. Il CT Thomas Christensen è riuscito a conquistare lo scorso anno la finale della Gold Cup, battendo in semifinale proprio la formazione statunitense. Certo, una vittoria arrivata solo ai calci di rigore, ma pur sempre un grande risultato quello conseguito dai panamensi. Il secondo posto, seguito alla sconfitta in finale col Messico, è stato il miglior risultato dal 2013.

Occhi aperti su questa Nazionale che non ha grandi stelle, ma può contare sul miglior giocatore della scorsa Gold Cup: Adalberto Carrasquilla. Il regista degli Houston Dynamo è certamente l’uomo da seguire nel Panama in questa Copa America 2024.

Bolivia

Poche speranze invece per la Nazionale Boliviana. La selezione dell’ex difensore della Roma Zago, deve ancora comunicare i convocati definitivi. Intanto, tra i 30 pre-convocati appena 6 giocano fuori dalla Bolivia e solo tre in Europa. I boliviani sperano di poter superare il primo turno, risultato che non si verifica dal 2015, tuttavia sembra molto difficile. Anche perché le convocazioni di Zago mirano soprattutto a indirizzare la Nazionale verso un ricambio generazionale, comunque difficilissimo.