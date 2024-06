Ultim’ora Ducati: Marquez fa un passo indietro

Marc Marquez a sorpresa ha deciso di fare un passo indietro, la sua scelta cambia inevitabilmente gli equilibri in casa Ducati

Uno come Marc Marquez sa bene cosa significa vincere, otto titoli mondiali in carriera non vengono conquistati certamente per caso, dopotutto è sempre stato lui quello additato a poter superare nel palmares Valentino Rossi. Alla fine lo spagnolo non ci è riuscito, ma ha ancora davanti diversi anni di carriera per provare a farcela e non ha intenzione di darsi per vinto.

Fino a qualche tempo fa pensare di vederlo lontano dalla Honda sembrava essere davvero impossibile, in sella alla moto giapponese ci è praticamente cresciuto ed è diventato grande a suon di successi, ma le ultime annate difficili hanno fatto capire a entrambe le parti come prendere strade diverse fosse la soluzione migliore.

I diversi infortuni che lo spagnolo ha subito lo hanno fatto finire più volte sotto i ferri e gli impedivano di essere competitivo come avrebbe voluto, e di pari passo anche la moto ha risentito dal punto di vista della competitività. Non poteva quindi che essere necessaria una controprova per capire dove fosse la verità.

Ducati, la decisione inaspettata di Marc Marquez

L’approdo in Ducati di Marc Marquez è stata quasi una scelta naturale per uno come lui, desideroso di dimostrare con i fatti di non avere perso lo smalto dei tempi migliori. Almeno inizialmente lo spagnolo si è dovuto “accontentare” della moto non ufficiale, ma si tratta di una situazione solo temporanea, già dal prossimo anno ci sarà infatti il grande salto, diventando così il compagno di squadra di “Pecco” Bagnaia.

Una promozione comunque meritata, visto che nell’arco di queste prime gare l’otto volte campione del mondo sta dimostrando di poter essere competitivo ed è riuscito a trovare in breve tempo il feeling migliore con la moto. Già da ora è raro trovarlo fuori dal podio, a conferma di come lui fosse bisognoso di trovare un ambiente adatto a lui per rendere al meglio. Questo per lui è però solo l’inizio, non nasconde di volersi togliere altre soddisfazioni.

Sulla base di quanto riporta ‘El Nacional.Cat’, il centauro deve inevitabilmente fare il possibile per tenere a bada gli equilibri del box, che possono essere cruciali, soprattutto di quello che gli accadrà tra pochi mesi. Sembra infatti poter nascere un patto interno alla Ducati che garantisca meno battaglia da parte di Marc Márquez con Bagnaia in questo Mondiale.

Il campione italiano potrebbe quindi avere un avversario meno temibile del previsto nella lotta per vincere anche questo titolo. Ben diversa è la situazione di un altro che milita nei team satelliti, ovvero Jorge Martin, lui infatti ha già firmato con l’Aprilia, per questo non avrà alcuna remora a esaltarsi e a mettere in difficoltà il nostro pilota. In realtà, chi conosce bene Marquez sa come gli ordini di scuderia possano essere poco graditi: lui non è certamente un pilota in grado di tirare troppo il freno, ed insomma ne vedremo davvero delle belle da qui a fine stagione.