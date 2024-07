Milan, quattro nomi per accendere il mercato

Quattro nomi per tornare a competere con tutti, una serie di scelte per inaugurare un nuovo ciclo in casa Milan ricco di successi. Fofana, Lukaku, Emerson Royal e Tammy Abraham.

Milan, si accende il mercato

Per il primo la trattativa è entrata nella fase finale. Il centrocampista, tra i migliori della scorsa Ligue 1, ha già salutato il Monaco. Classe ’99, fisico e tecnico, pronto a schierarsi in mediana, verosimilmente accanto a Reijnders, prendendo il posto di Bennacer, sempre più vicino all’Arabia Saudita. L’idea è quella di chiudere la trattativa entro una settimana, quando Fonseca sarà a Milanello pronto per cominciare la sua avventura in rossonero e in generale per dare il via alla stagione del club meneghino. Per gli altri, invece, ci vorrà un po’ di pazienza in più. Obiettivo da raggiungere il prima possibile sarà indubbiamente rinforzare la catena di destra. A tal proposito, da tempo piace Emerson Royal del Tottenham, profilo ideale in quel ruolo. Investimento che si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro.

La scelta della punta

Sul fronte attacco, invece, Lukaku ed Abraham rappresentano due profili che potrebbero far dimenticare Zirkzee. Le richieste dell’agente dell’olandese sono troppo alte, e allora l’idea di virare sul belga. Affiancare Romelu a Leao e Pulisic porterebbe sicuramente maggiore fisicità al reparto avanzato. L’inglese, in uscita dalla Roma, potrebbe essere il sostituto di Big Rom. Il Milan è al lavoro, tanti condizionali da trasformare il prima possibile in ufficialità.

Andrea Belbusti