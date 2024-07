Brividi per Zanardi: i tifosi non trattengono le lacrime

Si torna a parlare di Alex Zanardi: tifosi commossi per l’annuncio, il ricordo dell’ex campione ha toccato tutti

Sono passati più di quattro anni dall’incidente in handbike che ha, di fatto, interrotto la nuova carriera di Alex Zanardi, ma il suo nome continua a essere un faro che illumina tantissimi atleti in Italia e nel mondo. Per quanto dello splendore del grande campione paralimpico sia rimasto, al momento, solo il ricordo e una manciata di indiscrezioni, il suo spirito continua a essere una guida per l’intero movimento sportivo italiano. Lo confermano delle dichiarazioni da brividi arrivate negli ultimi giorni. Parole che hanno commosso i tifosi.

Purtroppo non ci sono vere novità sulle condizioni di salute dell’indimenticabile Alex. Da almeno un paio d’anni ormai la sua famiglia ha deciso di trincerarsi dietro un rumoroso silenzio che non lascia spazio ad alcun tipo di interpretazione, né positiva e nemmeno negativa, fortunatamente.

La sensazione è che dovremo aspettare ancora per poter conoscere il reale stato delle condizioni di salute di un campione che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. Intanto però, a poche settimane dai Giochi paralimpici di Parigi, il suo nome torna a splendere come nei tempi migliori, e il semplice ricordo riesce a commuovere tutti i tifosi che ancora oggi continuano ad amarlo come prima, forse anche di più.

Ricordo da brividi, commozione per i tifosi di Zanardi: parole da pelle d’oca

Il conto alla rovescia per l’inizio dei Giochi paralimpici è ormai iniziato. Manca sempre meno all’inizio della competizione più attesa nel mondo dello sport, e i tifosi non vedono l’ora di poter vedere i propri beniamini all’azione. Tra gli atleti più attesi di questa edizione ci sono ovviamente quelli della squadra paralimpica di ciclismo, presentati in questi giorni dal presidente del CIP Luca Pancalli.

In vista di Parigi 2024, il noto dirigente sportivo ha deciso di motivare ancora di più i suoi ragazzi ricordando, in un momento particolarmente importante, le imprese di Zanardi, che al movimento paralimpico ha regalato grandissimi soddisfazioni. E le sue parole hanno fatto breccia nel cuore di tutti, portando i tifosi alla commozione.

“Il nostro miglior risultato è stato quello di Rio, con 5 ori e 5 argenti“, ha raccontato Pancalli, come riferito dall’Ansa, aggiungendo: “In quella spedizione c’era Alex, e anche per questo è un’edizione cui siamo particolarmente legati. Non per i numeri, ma per il fatto che sia stato lui uno straordinario protagonista”.

Parole semplici ma importanti, tese a sottolineare l’impatto che un personaggio come Zanardi è riuscito ad avere nella storia del nostro sport paralimpico, in quella Paralimpiade e anche successivamente. Un ruolo da vero e proprio faro che ancora oggi, nonostante quanto è accaduto, deve rimanere una guida per chiunque si appresti a rappresentare i colori azzurri nei prossimi Giochi.