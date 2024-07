“Ci stiamo sentendo”: Federica Pellegrini confessa tutto

Rivelazione di Federica Pellegrini, l’ex campionessa del nuoto azzurro che potrebbe intraprendere una nuova avventura

Il mondo dello sport italiano, in particolare del nuoto azzurro, difficilmente dimenticherà le grandi gesta di una campionessa straordinaria come Federica Pellegrini. Soprannominata la Divina, sia per lo stile impeccabile che per la qualità delle sue prestazioni in vasca, ha lasciato il nuoto agonistico un paio di anni fa.

Oggi la Pellegrini si occupa in primis della propria famiglia. È felicemente sposata con Matteo Giunta, uno dei suoi ultimi allenatori in vasca, inoltre è divenuta mamma lo scorso gennaio con la nascita della primogenita Matilde. Dunque le giornate dell’ex campionessa azzurra si dividono tra impegni comunque professionali, come la gestione della sua academy di nuoto, e quelli materni.

Oltre a tutto questo, Federica Pellegrini potrebbe dare una svolta alla propria carriera in TV. In particolare accettando una proposta di lavoro giunta dalla Rai. La televisione pubblica ha voglia di lanciare la Divina in questa nuova avventura, molto diversa ma, a detta di Federica, già proposta in passato.

La Pellegrini possibile star del nuovo programma Rai

La televisione chiama Federica Pellegrini, la quale starebbe seriamente pensando a questo impegno. Ovvero la partecipazione all’edizione 2024 di Ballando con le stelle. Parliamo dello show di Rai Uno che va in onda nel periodo autunno-invernale tutti i sabati sera, come punto di riferimento del weekend televisivo.

Un corteggiamento, quello da parte della produzione e della rete, che la Pellegrini svela essere cominciato diversi anni fa, quando la Fede era ancora molto giovane e promettente: “Io e Milly Carlucci ci sentiamo tutti gli anni per questo programma, devo dire che dal 2012, che però per me era una stagione olimpica e quindi rinunciai, ci ha provato un po’ tutti gli anni e quindi di fatto questa trattativa è aperta da 12 anni, vedremo”.

Una vera e propria trattativa longeva, che la Carlucci pensa di poter mettere a segno e concretizzare in questa stagione, con la Pellegrini ormai non più impegnata con le gare, le preparazioni, gli eventi internazionali e tanto altro. Un impegno che potrebbe conciliare anche con l’occupazione più bella, quella di mamma felice e premurosa per la sua Matilde.

Non sarebbe la prima partecipazione televisiva per la Pellegrini. L’ex nuotatrice da anni è giudice di Italia’s got talent su Sky, mentre ha preso parte alla penultima edizione di Pechino Express proprio in coppia con il suo Matteo.