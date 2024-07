Pilota italiano in Formula 1: ormai la decisione è presa

Dopo tanti anni, un pilota italiano potrebbe scendere di nuovo in pista in Formula 1. Ormai la decisione è stata presa

I piloti italiani sono stati spesso presenti in Formula 1 ma questo è un periodo piuttosto particolare. Dopo l’addio di Antonio Giovinazzi all’Alfa Romeo, infatti, l’Italia non è stata più rappresentata in Formula 1. Se, da un lato, c’è sempre la Ferrari a difendere i colori nostrani, nessun nostro portacolori ha gareggiato nelle ultime tre edizioni del Mondiale.

Questa situazione potrebbe durare ancora per poco perché l’anno prossimo potremmo rivedere, finalmente, un pilota italiano in Formula 1. La decisione è stata presa ormai e si attende, di fatto, solo l’annuncio per il via libera definitiva.

Gli addetti ai lavori non hanno dubbi, questo ragazzo si farà rispettare e porterà il tricolore sul podio in più di un’occasione nel corso della sua carriera. In questo momento, è impegnato nelle categorie minori ma, nella prossima stagione, potrebbe salire, finalmente, su una delle vetture di Formula 1.

Un pilota in Formula 1, altra importante conferma

Ci riferiamo, ovviamente, a Kimi Antonelli che sembra essere pronto per il grande salto in Formula 1, anche se non è ancora chiaro quale sarà il sedile a sua disposizione l’anno prossimo. Il pilota della driver Academy della Mercedes, attualmente impegnato in Formula 2, rientra nell’elenco dei nomi che potrebbero sostituire Lewis Hamilton l’anno prossimo.

Un indizio importante lo ha dato James Vowles, team principal della Williams, il quale ha parlato di Kimi Antonelli in una recente intervista. Secondo Vowles, Kimi Antonelli non guiderà una Williams l’anno prossimo perché Toto Wolff lo ha pubblicamente inserito nell’elenco dei candidati per salire su una Mercedes a partire dal 2025. Non c’è ancora una decisione definitiva ma la Williams si sta muovendo in un’altra direzione e non è un mistero che la scuderia britannica abbia già presentato una proposta a Carlos Sainz, pilota spagnolo in uscita dalla Ferrari.

Per questo motivo, secondo il team principal della Williams, Antonelli potrebbe salire su una Mercedes nella prossima stagione. Il sogno di Toto Wolff sarebbe quello di strappare Max Verstappen alla Red Bull ma la trattativa è molto complicata per non dire impossibile. Anche Carlos Sainz è un candidato piuttosto valido ma quest’ultimo, oltreché dalla Williams, è cercato anche dalla Alpine.

Pertanto le possibilità di vedere Antonelli su una Mercedes nel 2025 crescono sempre di più.