Tre piloti nel 2025: bomba Ferrari, firmato il contratto

Il mercato piloti in Formula 1 per il 2025 impazza sempre di più: non solo due campioni come Leclerc ed Hamilton, in casa Ferrari si è mossa un’altra pedina

La stagione 2024 di Formula 1 sta procedendo con il Gran Premio britannico di Silverstone che è in corso in queste ore. Si tratta della dodicesima tappa di un Mondiale di F1 che quest’anno prevede 24 gare e dunque al termine del GP inglese si avrà completato già la prima metà di questa edizione del Mondiale. Anche quest’anno a comandare la classifica c’è sempre Max Verstappen che con la sua Red Bull viene indicato da tanti appassionati come il favorito per il titolo.

Molti tifosi stanno però già osservando con attenzione a cosa potrebbe accadere nel 2025 visto che il mercato piloti è più vivo che mai e sono previsti numerosi spostamenti di protagonisti molti importanti. Uno su tutti è naturalmente il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton che ha già annunciato la sua firma sul contratto con la Ferrari. Ma per il Cavallino Rampante non sono finite qui le buone notizie.

In queste ore in casa Rossa è finito sotto i riflettori un altro accordo raggiunto con Haas che ha già annunciato con una nota ufficiale l’arrivo di Oliver Bearman per il 2025. Il giovane e talentuoso pilota scuola ferrarista può così intraprendere il suo primo anno in Formula 1 mentre attualmente sta correndo in F2 con Prema Racing.

La Ferrari può esultare: anche Oliver Bearman nel 2025 correrà in Formula 1, ecco l’annuncio della Haas

Il pilota inglese classe 2005 è uno dei prodotti migliori del vivaio Ferrari e a Maranello in molti sperano che possa diventare uno dei piloti più forti in futuro. Consentendogli di fare esperienza nella Haas, Bearman non andrà nemmeno ad occupare una delle caselle della scuderia rossa che saranno naturalmente salde tra le mani di Hamilton e Leclerc.

Nel comunicato con il quale la Haas ha annunciato la firma sul contratto pluriennale del giovane pilota scuola Ferrari si legge che sarà in pista “a partire dal campionato mondiale di Formula 1 FIA del 2025. Il diciannovenne membro della Scuderia Ferrari Driver Academy è attualmente un pilota di riserva ufficiale per il team mentre gareggia nel campionato di Formula 2 FIA per Prema Racing”.

Nuova avventura quindi con una sorta di ‘terzo pilota’ ferrarista in griglia di partenza, da attenzionare particolarmente in vista del futuro quando la casa madre deciderà se e come riportarlo in rosso. Intanto il suo debutto in F1 è arrivato già quest’anno in Arabia Saudita per la defezione di Sainz con annesso settimo posto che ha fatto già vedere il suo enorme potenziale.