Juventus, alla Continassa porte aperte in entrata e in uscita

In casa Juventus continua la programmazione della nuova stagione, chi arriva alla Continassa, chi ancora dovrà arrivare e chi invece partirà in questa sessione di mercato. Già perchè oltre al mercato scintillante in entrata, qualcuno dovrà uscire, e uno degli indiziati è sempre Federico Chiesa. Per la Juventus questo non è un problema, o meglio, per decidere la sistemazione ideale per il suo futuro, Federico Chiesa può prendersi tutto il tempo che gli serve.

Juventus, Chiesa è sul mercato

Nessun ripensamento sulla condizione dell’esterno bianconero, che è sul mercato e non fa parte dei piani di Thiago Motta. Chiesa ad oggi però, ha attirato concretamente solo le attenzioni della Roma, scegliendo di puntare sull’attesa nella speranza che il suo agente Ramadani possa portargli offerte più interessanti, possibilmente dall’estero. La Roma resta vigile e ad oggi non si tira indietro ma non attenderà in eterno, i bianconeri non hanno fretta e aspetterà i tempi di Chiesa, che si sposerà il 20 luglio e poi tornerà alla Continassa.

Si valuta il post Chiesa

Nel frattempo, preventivamente, la Juventus ha preso informazioni su El Shaarawy, anche lui in scadenza nel 2025 e profilo gradito da Thiago Motta. Non sarebbe certo il sostituto di Chiesa, ma un’alternativa in più per ampliare le frecce nell’arco di Motta per una stagione che sarà lunghissima. Senza fretta ma senza sosta, le forzature servono a poco e la Juventus lo sa bene, i 20 milioni che potrebbe generare la cessione di Chiesa sarebbero importanti per sbloccare situazioni in entrata, ma in casa Juventus c’è la volontà di assecondare la teoria dell’attesa di Chiesa, attendendo l’evoluzione di tutte le situazioni di un mercato che cambia e si trasforma di giorno in giorno.

Francesco Nigro