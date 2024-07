Matias Soulé ha impressionato tutti nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone. L’attaccante argentino, di proprietà della Juventus, piace e non poco a tante società e potrebbe lasciare Torino in estate. Secondo il nostro corrispondente Giovanni Albanese uno dei club interessati e che starebbe insistendo per il cartellino del calciatore è il neo-promosso, in Premier League, Leicester.