Il retroscena: Raspadori-Chiesa, c’è una sola spiegazione

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà non ci sono i presupposti per uno scambio tra Chiesa e Raspadori. Ecco la news: “Lungi da noi fare un tweet per smontare un titolo di un giornale, come ha fatto qualche presunto specialista che si occupa di cose Juve per arrivare sempre dopo su cose che accadono molto prima. Ma sul titolo di Tuttosport che ha lanciato l’ipotesi scambio (Raspadori alla Juventus e Chiesa al Napoli) preferiamo con cautela dare questa spiegazione. Chiesa è un profilo che piace molto a Conte, ne abbiamo già parlato: possibile (probabile) che l’idea sia frullata nella sua testa, ma non si è mai tramutata in una trattativa. Raspadori è l’identikit che piace moltissimo a Thiago Motta: può giocare esterno offensivo a sinistra ed essere contemporaneamente un potenziale vice Raspadori. Quindi, oggi c’è soltanto una spiegazione: il reciproco gradimento tecnico, il resto no con assoluto rispetto per chi ha lanciato una suggestione del genere. Se poi le cose cambieranno, vedremo. Chiesa resta sempre un’opzione per la Roma, in attesa di una decisione definitiva. La Juve ora è concentrata su Todibo e Koopmeiners, gli esterni possono attendere. La Juve ha memorizzato anche le parole di ten Hag su Sancho: ribadiamo, piace ma oggi ci sono altre priorità. Se poi dovesse esserci la possibilità più avanti, soprattutto se nel frattempo non cambiasse il mercato dell’ex Dortmund, ne riparleremmo“.