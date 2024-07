Esclusiva SI Juventus: due esterni offensivi (costosissimi) fanno impazzire Motta

Il nostro Alfredo Pedullà ha rivelato in esclusiva che sono due i nomi degli esterni che interessano alla Juventus. Ecco la news: “La Juventus dovrà prima o poi dedicarsi agli esterni offensivi, ma soltanto dopo aver sistemato le questioni Chiesa e Soulé. Vi abbiamo parlato di Sancho, piace moltissimo ma soltanto a determinate condizioni (in prestito). Sono state memorizzate le parole di ten Hag che ha soltanto detto di aver riaccolto l’ex Borussia Dortmund senza dare certezze sul futuro, il resto lo farà il mercato. Ma se si potesse scegliere al buio, senza dare troppa importanza alla valutazione, Thiago Motta apprezzerebbe e non poco due specialisti del Porto. Stiamo parlando di Galeno, classe 1997, brasiliano con passaporto portoghese con una clausola evidentemente altissima e trattabile (circa 60 milioni). L’altro profilo è Pepê, 27 anni compiuti lo scorso gennaio, qui si parla di almeno 30 milioni più bonus, che piace per la sua duttilità visto che può giocare anche da terzino, uno specialista a tutta fascia di assoluto spessore. Oggi sono sogni, apprezzamenti e nulla più. Almeno fin qui“.