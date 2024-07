Fiorentina, Milenkovic-Pongracic ci siamo

Dopo aver superato la Roma nella corsa a Valentini la Fiorentina si è ripetuta con il Rennes anticipando i francesi nella corsa a Pongracic. Il centrale croato arriverà a Firenze per 15 milioni di euro, la stessa cifra che aveva stanziato il club francese. Ha fatto la differenza la volontà del calciatore che ha preferito i viola. Viola che contestualmente cedono per una cifra simile, 12 milioni più 2/3 di bonus il cartellino di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest. Termina quindi dopo 7 anni l’avventura in viola del centrale serbo che era arrivato nell’estate 2017 insieme a Dusan Vlahovic. Fiorentina che dovrà ora pensare a rinforzare anche la mediana e il reparto offensivo.

Fiorentina, non solo difesa

A centrocampo il nome che piace è quello di Richard Rios. La richiesta del Palmeiras è però proibitiva dopo la grande Copa America del colombiano con il club brasiliano che chiede circa 30 milioni di euro. Fiorentina che dovrà rinforzarsi anche in avanti, al momento la situazione del centravanti è bloccata con Palladino che ha a disposizione già 4 elementi. Il nuovo arrivato Kean, Nzola, Beltran e Kouamé e come confermato dal DG Ferrari a meno di un’uscita non arriverà un nuovo bomber. Chi ha ripreso gli allenamenti in gruppo è Ikoné con il francese che in attesa di un’offerta dall’Arabia è tornato a disposizione di Palladino. Fiorentina che quindi continua la campagna rafforzamenti e in attesa di ufficializzare Pongracic pensa anche ad altre mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione….