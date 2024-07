Ferrari, vendetta Sainz: un vero terremoto in F1

In Formula 1, dal 2025, può arrivare un vero e proprio terremoto: la mina vagante resta il profilo di Carlos Sainz. Ecco dove può approdare il pilota

Carlos Sainz, come ben noto, non rientra più nei piani della Ferrari a partire dalla prossima stagione. La Scuderia italiana ha deciso di puntare tutto su Charles Leclerc e Lewis Hamilton a cominciare dal 2025, mentre lo spagnolo sta cercando la sua nuova destinazione. Negli ultimi giorni sono spuntate indiscrezioni che fanno balzare tutti sull’attenti: ecco cosa potrebbe succedere in Formula 1.

La distanza tra Carlos Sainz e Charles Leclerc si fa sempre più netta, sia nel destino sia nelle vedute. Sul monegasco la Ferrari continuerà a puntare, mentre per lo spagnolo questo in corso sarà l’ultimo Mondiale con il team di Maranello. La decisione è stata già presa da mesi ormai, tanto che è stata anche annunciata la futura collaborazione con Lewis Hamilton che si trasferirà ufficialmente nel 2025.

Adesso sembra essere arrivata una decisione anche da parte di Sainz sul futuro: continuerà ovviamente a voler essere protagonista in Formula 1 e, a tal proposito, la scuderia scelta sta già facendo scattare tutti sull’attenti. Se tutto ciò di cui si parla dovesse effettivamente diventare realtà, in F1 partirebbe un vero e proprio terremoto.

Formula 1, Carlos Sainz potrebbe trasferirsi alla Red Bull? Occhio al possibile valzer delle scuderie

Di certo c’è che Sainz e la Ferrari non continueranno più insieme, ma lo spagnolo dove si trasferirà? Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Formulapassion’, una possibilità che sta prendendo piede è quella di un suo possibile approdo in Red Bull. Il pilota non ha digerito la decisione presa a Maranello e vorrebbe perciò puntare in alto, approdando in un team che negli ultimi anni ha vissuto la F1 da assoluto protagonista.

Ma, se Sainz dovesse passare in Red Bull, cosa succederebbe con Max Verstappen? L’olandese, stando a quanto riferito da ‘Formulapassion.it’, non sarebbe poi tanto favorevole a fare coppia con lo spagnolo che difficilmente si accontenterebbe di fare ancora da secondo. Allora occhio ai possibili movimenti della Mercedes che dal canto suo deve pur sempre sostituire Hamilton.

La Mercedes sta, infatti, facendo una corte spietata a Verstappen da settimane ormai. Il team tedesco è consapevole che il pilota olandese può fare la differenza e sta provando in tutti i modi a convincerlo della validità del trasferimento. Occhio quindi a un possibile valzer delle scuderie: Sainz alla Red Bull, Verstappen alla Mercedes contro Leclerc-Hamilton in Ferrari? Mai dire mai. Il mercato piloti rischia di farsi incandescente.