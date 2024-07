Fiorentina, domani la partenza per l’Inghilterra

Terminato il ritiro al Viola Park, la Fiorentina è pronta ora ad affrontare la tournée inglese a Preston dove affronterà Bolton, Preston e Hull City. Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati. Lista dalla quale è rimasto fuori Mbala Nzola. Il centravanti angolano è quindi sempre più ai margini del progetto della Fiorentina. Oltre a lui non parteciperanno alla tournée anche l’acciaccato Lucchesi, Distefano e Nicolò Pierozzi con i tre giovani che dovrebbero lasciare a breve Firenze.

Fiorentina, fuori Nzola: si pensa al futuro

Un’uscita, quella di Nzola che potrebbe aprire spazio ad un nuovo acquisto nel reparto offensivo. Reparto nel quale sono arrivati segnali incoraggianti da Kean e Kouamé con entrambi che sono andati in gol nel test pre-campionato contro la Reggiana. Un reparto che rivedrà in ritardo Lucas Beltran, impegnato con l’Argentina U23 all’Olimpiade di Parigi. Chi per adesso resterà a Firenze è Jorko Ikoné. Il francese inizialmente non aggregato ai compagni è tornato ad allenarsi in gruppo ed è sceso in campo nell’ultimo test. Chi farà il suo esordio in Inghilterra è poi Pongracic, l’ex Lecce si è unito alla squadra dopo le visite mediche. Squadra che Pradé vuole rinforzare al più presto. I nomi più caldi restano quelli di Richard Rios del Palmeiras. Profilo che resta complicato visto la valutazione importante, 30 milioni di euro. E Colpani. Il “Flaco” ha chiuso l’ultima stagione con 8 gol e 4 assist e potrebbe lasciare Monza. Al momento non esiste una trattativa avanzata, ma tutto potrebbe cambiare in poco tempo come confermato da Adriano Galliani. Fiorentina quindi che tra campo e mercato prepara la nuova stagione che vedrà i ragazzi di Palladino impegnati su 3 competizioni…