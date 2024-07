Roma, Soulé: la qualità che manca per decollare

In casa giallorossa il mirino è puntato sulla prossima stagione con l’obiettivo di accrescere la qualità media della squadra. La Roma vuole fortemente aggiungere al reparto di trequarti che vede già Dybala e Baldanzi un altro giocatore di alta qualità e l’idea è quella di prendere Matias Soulé della Juventus.

L’argentino, amico di Paredes e dello stesso Dybala, spera di raggiungere i connazionali piuttosto che andare al Leicester come vorrebbe la Juventus.

La Juve, dal canto suo, sta sacrificando un giocatore che Motta gradirebbe e preferirebbe non darlo ai giallorossi.

Soulé per completare la trequarti della Roma

La possibilità di prelevare Matias Soulé ha acceso la fantasia del tecnico della Roma Daniele De Rossi che desidera un giocatore come l’argentino in grado di saltare l’uomo ma anche inventare. L’allenatore giallorosso, lo aveva già detto, aveva già espresso la necessità di aggiungere calciatori di qualità sugli esterni. Soulé non è esattamente un esterno, ma schierato insieme a Paulo Dybala o Tommaso Baldanzi, nella Roma sarebbe un rinforzo di altissima qualità perfetto per innescare la futura punta della squadra giallorossa.

Colpo da novanta

L’arrivo di Soulé alla Roma permetterebbe ai giallorossi di alzare la qualità della rosa diventando una pretendente di altissimo livello nella corsa Champions League. Motivo per il quale Cristiano Giuntoli preferirebbe cedere Matias alla Roma. Il richiamo degli amici e di una squadra di alto livello come quella giallorossa però non può competere con il Leicester che, pur essendo in Premier League, è comunque una neo promossa. L’argentino, ex Frosinone, non ha posto alcun veto, ma la sensazione è che nella sua personale gerarchia di gradimento la Roma venga ben prima delle Foxes.