L’Atalanta continua la propria preparazione estiva. De Ketelaere ha svolto la prima seduta di allenamento della preseason; l’ultimo rientro dei nazionali sarà quello di Éderson, lunedì prossimo, 29 luglio. Godfrey ha lavorato in gruppo, per Zaniolo lavoro individuale in campo. Terapie per Scalvini. Domani, doppia seduta (mattina e pomeriggio).