Ultimatum a Sainz: un annuncio dopo l’altro

Quale sarà il futuro di Carlos Sainz? Il pilota lascerà la Ferrari a fine stagione, ma non sembra avere ancora preso una decisione definitiva sulla prossima destinazione

In casa Ferrari sembra abbiano deciso ormai da tempo di muoversi in maniera tempestiva, per questo si è scelto di ufficializzare l’addio di Carlos Sainz ormai diverso tempo fa, ma allo stesso tempo dare certezze su chi lo sostituirà. La scelta non è caduta su uno qualunque, bensì su uno dei più grandi della storia, Lewis Hamilton, che sogna di chiudere nel modo migliore la sua carriera.

Questa mossa è certamente segno di ambizione. Sin da subito a Maranello si è deciso di dare fiducia a Charles Leclerc, uno dei pochi ad avere un contratto di lunga durata, anche se le ultime prestazioni del monegasco convincono davvero poco. La sua vittoria sulla pista di casa è stata infatti esaltante, ma da lì sono arrivate una serie di prestazioni tutt’altro che convincenti (al netto della ripresa in Ungheria), mentre è stato proprio il compagno di squadra a fare meglio di lui. Non c’è però alcuna sicurezza almeno per il momento su quale possa essere il futuro team dello spagnolo.

Dove andrà Carlos Sainz? Il tempo stringe

Lasciare la Ferrari può provocare certamente grande amarezza, soprattutto perché si tratta di una delle scuderie storiche in Formula Uno, anche se il titolo a Maranello manca ormai da anni. Dover dire addio a questa realtà può generare però allo stesso tempo anche grande voglia di riscatto ed è certamente per questo che Carlos Sainz vuole agire con il massimo dell’oculatezza nella scelta del suo prossimo team.

La decisione dovrebbe essere imminente, almeno secondo quanto riferito da lui stesso al Montmelò, anche se forse si augurava che qualche top team potesse interessarsi a lui cosa che non è avvenuta. Il suo tentennamento non sembra però piacere a tutti, anche se qualcuno non ha esitato a farglielo notare apertamente. Si tratta di Kevin Magnussen, che sa già di non dover correre per la Haas nel 2025.

“Una volta che Sainz avrà preso una decisione, tutto accelererà – ha detto il pilota in conferenza – Forse qualche squadra si spazientirà… e farà una mossa”.

Il diretto interessato non ha esitato però a dire la sua: “Il mio futuro dipendeva anche dalla decisione di Hamilton in quel momento. Nessuno mi ha parlato di Lewis. Purtroppo in Formula Uno succedono anche queste cose”. La delusione dello spagnolo è quindi abbastanza percepibile, ora non resta che attendere e ogni dubbio potrà essere messo da parte.