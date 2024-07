Il Napoli è in trattativa con il Chelsea per ingaggiare Romelu Lukaku mentre sono in corso discussioni tra i due club anche sulla mossa di Victor Osimhen nella direzione opposta. Il belga, come riferisce il The Athletic, si trasferirebbe a titolo definitivo alla corte di Conte, mentre Osimhen con la formula del prestito annuale con opzione di riscatto. Trattative e colloqui in corso.