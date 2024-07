Ultimo allenamento a New York nella mattina, pomeriggio in Italia, per il Milan che nel pomeriggio si trasferirà a Chicago dove andrà ad affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella seconda partita del Soccer Champions Tour.

Tornando a giocare per la prima volta dal 2012 nel leggendario New York Yankee Stadium, il Milan può essersi sentito un po’ a casa, data la stretta partnership strategica con i New York Yankees che l’acquisizione di RedBird ha portato in Acm, come riferisce l’ANSA.