Leao, Morata e Pulisic: il denominatore comune dell’attacco rossonero

Il Milan vuole rifarsi, migliorandosi ancora. L’ha più volte ribadito Paulo Fonseca, dapprima nella conferenza stampa della sua presentazione, poi anche nella tournèe statunitense. I rossoneri viaggiano sulle ali della novità. Pronti e determinati più che mai Leao e Pulisic a innescare la capitalizzazione targata da Alvaro Morata. Lo spagnolo si prepara a lottare con grande determinazione per raggiungere una discreta quota di gol. Ma è un punto di partenza, basando il rendimento sullo sviluppo collettivo incentrato sul dinamismo e sulla verticalizzazione.

E allora per stupire ancora si parte dalla fantasy-connection. Leao, Morata e Pulisic. Creazione, genialità, estro, fantasia e… gol. Il Milan sa come far male agli avversari.