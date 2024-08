Accordo inatteso in MotoGP, alla Yamaha il prossimo anno: firma attesissima

Giungono voci di una firma per il campionato di Moto GP 2025: il prossimo anno in casa Yamaha si potrà contare su un utile rinforzo

Per gli appassionati di Moto GP c’è motivo di esultare perché lo scorso fine settimana è finalmente ripartito il campionato del Motomondiale con la tappa in Inghilterra per il Gran Premio della Gran Bretagna che si tiene ogni anno sul tracciato di Silverstone. Qui è arrivata una spettacolare vittoria dell’italiano Enea Bastianini che in sella alla sua Ducati si è tolto questa gran bella soddisfazione. Il pilota classe 1997 il prossimo anno tornerà però in KTM e non è l’unico che si muoverà nel 2025.

In vista della prossima stagione sono infatti attesi diversi spostamenti di importanti piloti e non solo da un team all’altro con uno dei trasferimenti più eclatanti che è senza dubbio quello di Marc Marquez. Il campione spagnolo ha firmato un contratto biennale proprio con la Ducati e dal prossimo anno farà quindi coppia con l’attuale campione in carica Francesco “Pecco” Bagnaia. Anche la Yamaha vuole tornare a vincere e in queste ore sta lavorando per completare il team.

Moto GP, novità in casa Yamaha: si avvicina la firma di Fernandez

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la Yamaha in queste ore avrebbe raggiunto l’accordo per un nuovo rinforzo all’interno del suo team. Non si tratta di uno dei due piloti principali che tenteranno di riportare alla vittoria la casa giapponese nel mondiale 2025, ma è uno dei collaudatori nonché pilota di riserva che godrà anche di una wild card per partecipare a sei gare e per sostituire eventualmente uno dei piloti non disponibili per un Gran Premio del prossimo anno.

Si tratta di Augusto Fernandez, pilota spagnolo classe 1997, che quest’anno in Moto GP sta correndo con la KTM. Per lui però il prossimo anno pare che non ci sarà più un posto in griglia della “classe regina” del Motomondiale. Ecco quindi che di fronte alla doppia prospettiva tra il passaggio in SuperBike oppure la nuova vita da collaudatore, ha preferito la seconda.

Fernandez pare quindi intenzionato a restare ancora nel mondo della Moto GP e secondo AS avrebbe già raggiunto un accordo per la stagione 2025 con la Yamaha. La casa giapponese però non ha ancora comunicato nulla in maniera ufficiale ma l’annuncio potrebbe arrivare in un futuro non troppo distante.