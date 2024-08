Altroché Verstappen, Wolff si è convinto: sostituirà Hamilton, annuncio. a brevissimo

Verstappen sembrava un promesso sposo della Mercedes per sostituire Hamilton. Toto Wolff, invece, ha deciso di prendere un’altra strada

Toto Wolff ha atteso fino all’ultimo per cercare di capire se ci fosse l’opportunità di arrivare a Max Verstappen ma alla fine si è arreso. A brevissimo è atteso l’annuncio del sostituto di Lewis Hamilton e la scelta sembra ormai fatta.

Il mercato piloti in Formula 1 è in continuo divenire e i colpi di scena, come visto per Hamilton alla Ferrari, sono sempre dietro l’angolo. Per lungo tempo si è parlato della situazione di Max Verstappen, visto che il campione olandese sembra non avere più una perfetta sintonia con la Red Bull. I dissidi tra Helmut Marko e Christian Horner, acuiti dalla differenza di vedute tra il team principal e papà Jos, hanno aperto possibili scenari impensabili fino a poco tempo fa. Un manager esperto come Toto Wolff non ha perso occasione per mettersi alla caccia di Super Max, provando a strapparlo alla concorrenza.

Al momento, però, nonostante la crisi interna alla Red Bull sia tutt’altro che superata, pare che nel 2025 il tre volte iridato dovrebbe rimanere al suo posto. Horner ha già il suo bel da fare per trovare un sostituto di Perez, confermato dopo le scadenti prestazioni ma destinato all’addio a fine stagione, nel caso la situazione non dovesse migliorare.

Toto Wolff ha deciso il sostituto di Hamilton: spazio a Kimi Antonelli

Dal canto suo, la Mercedes non ha ancora annunciato chi sarà il compagno di squadra di George Russell nella prossima stagione, con diversi indizi che portano però ad un solo nome credibile ovvero Andrea Kimi Antonelli. Quest’ultimo si sta disimpegnando molto bene nel suo primo anno in Formula 2, avendo vinto a Silverstone e in Ungheria, dopo un inizio invece complesso.

Il bolognese, ancora minorenne (compirà 18 anni il 25 agosto) è sul punto di spiccare il volo, come dimostrato anche dai test svolti con la Mercedes a Spa-Francorchamps. Toto Wolff vuole puntare davvero su di lui e, per questo, sta per sciogliere tutti i dubbi su chi prenderà il posto di Hamilton, al fianco di George Russell, nel campionato 2025.

In un’intervista ad Autosport Wereld, Toto Wolff ha confermato che Antonelli si appresta a salire sulla Mercedes come sostituto di Hamilton: “Al momento, la mia prima opzione è Kimi Antonelli. Kimi ha un potenziale enorme. La sua velocità e il suo talento sono già a un certo livello, gli manca solo l’esperienza”.

Con Antonelli, Wolff si augura di replicare l’esperienza della McLaren con Piastri, arrivato giovanissimo in F1 e ora diventato competitivo al secondo anno. Poi su Verstappen Toto conclude: “Uno scenario alternativo è naturalmente Max, ma al momento non mi sembra realistico”.