Annunciato il dopo Hamilton: non ci sono più dubbi

Accelerata fulminea in casa Mercedes, ecco chi sostituirà Hamilton dal 2025: le parole di Toto Wolff sono chiarissime

La Formula 1 è in pausa ma, si sa, negli uffici delle varie scuderie si continua a lavorare in vista del prosieguo di stagione e del prossimo futuro. È il caso della Mercedes, che in queste ore ha rilasciato un importante aggiornamento riguardo il sostituto di Lewis Hamilton a partire dal 2025. A parlare è stato il team principal Toto Wolff, molto chiaro nel fare il punto della situazione sulla line up della compagine di Brackey.

Da quando Hamilton è stato ufficializzato dalla Ferrari a inizio febbraio, sono stati tantissimi i nomi accostati alla Mercedes. Si è vociferato di un Carlos Sainz pronto a fare il percorso inverso del britannico, ma poi lo spagnolo si è accasato alla Williams. E si è parlato anche di un possibile ingaggio di Fernando Alonso, ma poi l’asturiano ha rinnovato il proprio contratto con Aston Martin. Stesso discorso per Esteban Ocon, che poi ha firmato con la Haas. La verità è che la Mercedes ha trattato i piloti in questione, decidendo però di spostare la sua attenzione altrove.

Mercedes, scelto l’erede di Hamilton: le parole di Toto Wolff

La Mercedes, alla fine, ha deciso di concentrarsi su due profili. Il primo ce l’ha in casa e corrisponde al nome di Kimi Antonelli, giovanissimo pilota italiano che ben sta figurando in Formula 2 dopo aver fatto incetta di successi nelle categorie inferiori. Il secondo è Max Verstappen, tre volte campione del mondo in rotta con la Red Bull dopo lo scoppiare di alcune controversie interne. Sono loro in pole sul taccuino delle Frecce d’Argento. Ma chi sarà effettivamente il compagno di squadra di George Russell a partire dal prossimo anno? Come dicevamo, ne ha parlato Wolff nelle ultime ore.

“I criteri per il nostro prossimo pilota sono semplici: vogliamo il migliore disponibile”, ha affermato Wolff ai microfoni di ‘Autosport Wereld’. “Al momento, la mia prima opzione è Kimi Antonelli. Naturalmente ci sono dei rischi. Non si tratta tanto del suo talento come pilota, ma Antonelli sarebbe esposto ai media e alla bravura di George Russell, che è uno dei migliori piloti della griglia”, ha aggiunto Wolff che ne ha quindi elogiato talento e velocità al netto del fatto che gli manchi inevitabilmente esperienza.

Il manager viennese si è poi soffermato sull’interessamento per SuperMax e in seguito ha praticamente ufficializzato il giovane pilota emiliano, spiegando cosa si aspetta da lui nella prossima stagione: “Uno scenario alternativo è naturalmente Verstappen, ma al momento non mi sembra realistico. Altri piloti firmerebbero un contratto di uno o due anni, il che non è sufficiente per noi. Quindi sono contento di rischiare con Antonelli, perché è un rischio calcolato”.

Parole importanti per Antonelli che può quindi diventare la prossima stella Mercedes, con lo stesso Wolff che lo ha anche paragonato a Piastri in termini di potenziali progressi. Insomma, sembrerebbero non esserci più dubbi: sarà l’italiano il sostituto di Lewis Hamilton, la Formula 1 riabbraccerà un pilota italiano in griglia.