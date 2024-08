Atalanta, Gasperini: “Koopmeiners vuole la Juve, ha già un accordo”

Teun Koopmeiners vuole solo la Juventus. A rivelarlo è direttamente Gian Piero Gasperini a L’Eco di Bergamo: “Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus e di non giocare o allenarsi più con noi. Si sente stressato e con questo atteggiamento non può essere utile a nessuno. Il giocatore ha già un accordo con la Juventus, la società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, si sente ricattata da questa situazione. Questa è una situazione diversa dalle altre volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big. Capisco il giocatore così come capisco l’atteggiamento dell’Atalanta”.