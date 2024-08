Berrettini, annuncio a sorpresa poco fa: è la sua, ennesimo colpo di scena

Clamoroso annuncio su Matteo Berrettini, colpo di scena per l’azzurro: la novità lascia i tifosi a bocca aperta

Il breve periodo di riposo, peraltro meritato dopo l’ottimo mese di luglio vissuto, è terminato per Matteo Berrettini. Tornato grande protagonista sulla terra nei tornei estivi post-Wimbledon, il campione romano si prepara al debutto sul cemento nordamericano, in vista del prossimo grande appuntamento, gli US Open, torneo dello Slam in cui vuole tornare a far tremare anche i big del circuito ATP. Prima ancora di proiettarsi su New York, l’ex numero 6 al mondo può però festeggiare per una notizia importantissima: l’annuncio è arrivato nelle scorse ore e ha fatto gioire tutti i suoi tifosi.

Assente al torneo olimpico per una classifica che non gli avrebbe permesso di qualificarsi, assente anche a Washington e a Montreal, il finalista di Wimbledon 2021 potrà finalmente tornare a vivere da protagonista un grande torneo, in questo caso un Masters 1000, nel prossimo appuntamento di Cincinnati.

L’annuncio è arrivato in questi giorni e a darlo sono stati direttamente gli organizzatori. L’azzurro sarà infatti tra i giocatori che potranno accedere direttamente al tabellone, senza passare per le qualificazioni, nonostante una classifica ancora non lusinghiera. Una notizia straordinaria che rende ancora più interessante l’entry list del prossimo torneo nella metropoli dell’Ohio.

Berrettini presente a Cincinnati: l’annuncio fa impazzire i tifosi del tennista italiano

Sono state diramate in questi giorni le wild card diramate dagli organizzatori del Masters 1000 di Cincinnati per il torneo che prenderà il via subito dopo il termine dell’Open del Canada. E non sono mancate le sorprese. L’accesso al tabellone principale è stato infatti concesso a giocatori come Marcos Giron, Max Purcell, a uno dei padroni di casa, Reilly Opelka, e anche al nostro Matteo Berrettini.

Una notizia straordinaria per l’azzurro, in questo 2024 tornato grande protagonista almeno a livello 250, con ben tre trofei portati a casa a Marrakech e, più recentemente, a Gstaad e Kitzbuehl. Sul cemento americano, se il sorteggio glielo permetterà, potrà ancora una volta dimostrare la sua crescita, e guadagnare ulteriori punti preziosi nel ranking, con l’obiettivo di tornare almeno ad avvicinarsi alla top 30 (oggi è al numero 40 del mondo).

Considerando il suo stato di forma, almeno sulla terra, molto dipenderà da che tipo di abbinamento riceverà nell’attesissimo sorteggio, in vista della partenza del torneo, fissata il 10 agosto.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per poter scoprire se anche sul cemento nordamericano Berrettini riuscirà a dimostrare di essere tornato almeno vicino a quel martello che non molti anni fa era riuscito a insinuarsi stabilmente tra i top 10 del mondo, aprendo la strada alla crescita di un movimento che ha portato, in questo 2024, al fantastico numero uno del suo grande amico Jannik Sinner.