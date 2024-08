Coppa Italia, 32esimi: dal Napoli al Torino, la Serie A scende già in campo!

Diverse squadre di Serie A sono già pronte per cominciare ufficialmente la loro stagione. Questo weekend, infatti, si giocheranno una serie di partite valide per i 32esimi di Coppa Italia: diamo uno sguardo ai match più interessanti!

Dopo la retrocessione, il Sassuolo è pronto a cominciare al meglio la stagione. I neroverdi, oggi guidati da Fabio Grosso, esordiranno ufficialmente con il Cittadella. Sicuramente gli emiliani hanno le potenzialità per imporsi, ma si potrebbe puntare sulla giocata “Over 2,5”, ipotizzando che vengano realizzate almeno tre reti durante il match: si parla di 2,05 volte la posta su Planetwin365 ed Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,95.

Sulla carta ancora più agevole la sfida a cui dovrà sottoporsi l’Udinese di Runjaic. I friulani, infatti, ospiteranno l’Avellino, squadra che milita in Serie C e che nel turno precedente ha superato la Juve Stabia. Interessante la proposta sul “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,52 con Betclic che la offre a 1,38 e Unibet a 1,54. Da segnalare anche la quota del risultato esatto 3-1 in favore dell’Udinese, bancata a 12 su Planetwin365 mentre su Unibet 10,50 e su Betclic 9,75.

In campo anche il Genoa di Alberto Gilardino, che si ritroverà ad ospitare la Reggiana. Il Grifone parte sicuramente con i favori del pronostico, contro una squadra che nella passata stagione non ha brillato particolarmente in serie cadetta. Interessante la quota del segno “1” all’intervallo: su Planetwin365 e Unibetparliamo di 1,80 volte la posta mentre su Betclic è a 1,77.

Tanta curiosità attorno all’esordio ufficiale di Alessandro Nestasulla panchina del Monza: i brianzoli giocheranno al Brianteo contro il Südtirol. Interessante l’“Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 2,20 con Betclic che lo propone a 2,10 e Unibet a2,25.

Nella serata di sabato farà il suo esordio ufficiale anche Antonio Conte. Il tecnico leccese è oggi alla guida del Napoli e si ritroverà ad affrontare al Maradona il Modena di Bisoli. Da provare il risultato esatto 4-1 in favore dei padroni di casa: la quota è di 16 su Planetwin365; su Betclic 13 e su Unibet 14.

A proposito di esordi, segnaliamo anche il primo match ufficiale per Paolo Vanoli, tecnico del Torino: i granata se la vedranno con il Cosenza allo stadio Olimpico Grande Torino. Anche all’ombra della Mole sono possibili diversi gol per questo attenzioniamol’Over 2,5, su Planetwin365 a 1,53 ed Unibet, mentre su Betclic parliamo di 1,50 volte la posta.