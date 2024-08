Ferrari, nuova bufera Sainz-Leclerc: parole di fuoco

I due piloti Ferrari sono costantemente messi a confronto, ecco le ultime dichiarazioni: il paragone è pesante

La Formula 1 si gode la pausa estiva in attesa del ritorno in pista previsto per il 25 agosto in Olanda. Max Verstappen affronterà il GP di casa con molta pressione sulle spalle, alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quattro gare. L’olandese, infatti, ha vinto l’ultima volta in Spagna, il 30 giugno, per poi inanellare un secondo posto a Silverstone, due quinti posti in Austria ed in Ungheria ed un quarto posto in Belgio.

Nel frattempo il suo compagno di squadra Sergio Perez sembra sempre più vicino all’addio (nonostante la recente conferma) dopo una serie di prestazioni negative. Il messicano, che l’ultimo podio lo ha conquistato in Cina ad aprile, si trova al settimo posto della classifica piloti con quasi 150 punti di distanza dal compagno di squadra.

Leggeri passi in avanti, invece, per le Ferrari che dopo qualche gara disastrosa, sembrano aver ritrovato il passo gara, quantomeno per tornare in zona punti. La notizia di Carlos Sainz in Williams dalla prossima stagione, però, potrebbe destabilizzare l’ambiente a Maranello.

L’ex pilota non ha dubbi, il paragone tra Sainz e Leclerc

Una decisione decisamente altalenante per i due piloti Ferrari. La stagione in corso ha mostrato picchi di prestazione ma anche dei cali clamorosi con un inevitabile paragone nelle performance tra Charles e Carlos, quest’ultimo per nulla condizionato dal già certo avvicendamento con Hamilton.

Jacques Villeneuve, ex pilota campione del mondo con la Williams, ha parlato ai microfoni di InstantCasino.com, e ha commentato la situazione delle Ferrari e dei suoi piloti. “Leclerc ha sofferto troppo la pressione dopo il Gran Premio di Monte Carlo. È stata una gara molto importante da vincere per lui, ma ha avuto un peso importante. Sono crollati perché lo sviluppo della monoposto ha imboccato una direzione sbagliata. Il team deve mantenere la concentrazione. Carlos Sainz? Regge meglio la pressione rispetto a Charles Leclerc.”

Parole importanti quelle di Villeneuve che certificano una situazione in atto tutt’altro che semplice per la Ferrari. Vedremo se Sainz darà ulteriormente ragione all’ex campione. Libero dall’incombenza di trovarsi un’altra squadra, Carlos gareggerà senza pensieri nella seconda parte di stagione, pronto a superare, in primis, il suo compagno di team.