Fiorentina, fatta per De Gea: stand-by Gudmundsson

Operazione Gudmundsson in stand-by. Ma la Fiorentina è tutto tranne che ferma sul mercato i viola infatti si muovono anche su altri fronti. Chiusa infatti l’operazione che porterà a Firenze David De Gea. Lo spagnolo dopo un anno di stop. Tornerà così in campo firmando un contratto annuale da un milioni con opzione per il secondo con stipendio a salire. Con De Gea che è pronto ora a rimettersi in gioco nella nostra Serie A. Non solo De Gea perché la Fiorentina raddoppia.

Fiorentina, missione centrocampo

A centrocampo infatti in attesa di capire se arriverà o no Tanner Tessmann i gigliati hanno chiuso l’operazione con il Reims per Richardson con il 22enne marocchino che arriverà a Firenze per circa 10 milioni. Con il giocatore che ha appena conquistato il bronzo olimpico. Richardson ma non solo perché i viola hanno mostrato interesse anche per Folorunsho il centrocampista del Napoli ha una valutazione di circa 12 milioni più bonus e piace anche alla Lazio. In un’uscita poi è fatta per Nzola al Lens con Nico Gonzalez che ora vede più la Juventus che l’Atalanta. Il sorpasso dei bianconeri c’è stato e la volontà del calciatore sarebbe quella di partire. Volontà di viola che è poi quella di Gudmundsson con la situazione attualmente in stand-by che nei prossimi giorni andrà sbloccata in un verso o in un altro…