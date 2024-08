I tifosi rivedono Zanardi: commozione totale

Alex Zanardi, scatta il commovente ricordo che ha lasciato spiazzati i suoi tifosi: nuova incredibile foto

Un pilota unico, un uomo ancor più speciale. Alex Zanardi era e rimane questo, un personaggio che nel mondo dello sport italiano e non solo ha lasciato un’impronta indelebile. Almeno fino a quando la vita non si è accanita nei suoi confronti, costringendolo a cambiare i piani, a lottare come un leone.

Un uomo del suo carisma, innamorato del mondo delle corse che all’improvviso – era il 15 settembre 2001 – si è ritrovato a vivere un vero e proprio incubo. Durante il GP di Germania del campionato CART l’incidente che coinvolse Zanardi fu tremendo: i medici furono costretti ad amputargli gli arti inferiori per salvarlo. Un dramma nel dramma. Una vita, apparentemente, spezzata. Ma con grande dignità l’ex pilota scelse di andare avanti e reinventare la sua carriera. Sempre da vincente.

Arrivò il passaggio all’handbike, e i 4 ori paralimpici conquistati tra il 2012 ed il 2016 negli eventi tenutisi a Londra e Rio de Janeiro. Zanardi commosse il mondo, commosse se stesso e superò dei limiti che siamo certi avrebbero fermato chiunque ma non lui. Una nuova tragedia, dopo pochi anni, si abbatté su Zanardi. In Toscana, tra le strade di Pienza durante un allenamento, un momento di distrazione costò tantissimo ad Alex.

Era il 19 giugno 2020 e lo scontro con il camion che distrusse la sua handbike rischiò di portarsi via anche la vita di Zanardi. Una lotta continua, con mesi di coma farmacologico alle spalle ed una miriade di interventi. Da allora, il silenzio più totale. Un silenzio rotto solo dall’amore dei suoi fan che come spesso accade lo hanno voluto ricordare sui social.

Zanardi, foto pazzesca: i fan lo ricordano

Siamo nel 1991 e dopo un’annata strepitosa in Formula 3000 per Alex Zanardi vi fu la grande svolta della sua carriera. L’approdo in Formula 1, dopo prestazioni memorabili: lo volle Eddie Jordan che in prima persona lo contattò per portarlo alla guida della sua Jordan. Zanardi fu uno dei candidati a rimpiazzare Schumacher destinato alla Benetton.

Alex debuttò in occasione del GP di Spagna, sostituendo Roberto Moreno ormai fuori dai piani: Zanardi corse per le ultime tre gare della stagione al suo posto. Dopo essere partito ultimo dalla griglia, la strepitosa rimonta fino alla nona posizione. Sfortunata l’uscita di scena a Suzuka per la rottura del motore, fece benissimo nel GP di Australia. Fu l’inizio di una grande carriera, un momento memorabile che lo scatto pubblicato nelle ultime ore su ‘X’ ha inquadrato perfettamente.

Altri tempi, altra Formula 1 ma Zanardi già allora mostrò doti fuori dal comune. Capacità che negli anni successivi lo portarono a vincere due campionati CART prima del gravissimo incidente in terra tedesca che gli costò l’amputazione degli arti. La foto, divenuta subito virale sul web, lo ritrae proprio in quella breve ma positiva parentesi alla Jordan. Il suo numero 22 sulla vettura con cui confermò di essere un pilota veloce ed affidabile.

Ricordi di un passato parecchio lontano, per Zanardi era letteralmente un’altra vita. Oggi i suoi tifosi e gli appassionati di motori non aspettano altro che il suo ritorno, notizie sulla sua salute che da tre anni a questa parte scarseggiano. Ma la speranza è l’ultima a morire e per un uomo ed un pilota come Alex, questa non è altro che l’ennesima sfida da vincere.