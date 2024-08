Milan, Ibrahimovic: “Pavlovic? Ci serviva un rinforzo”

Zlatan Ibrahimovic ha presentato così il nuovo difensore del Milan Pavlovic: “Cercavamo un difensore con un bel profilo. Lo scorso anno abbiamo preso tanti gol e ci serviva un rinforzo. Con la squadra di scouting, Moncada in primi, abbiamo da subito scelto lui. Lo abbiamo seguito e ci siamo convinti. Un giocatore aggressivo, mancino, ne abbiamo solo uno in difesa che è Theo e adesso lui. Non ha paura, è intenso, ha l’atteggiamento giusto per la squadra. Ci serve la sua cattiveria per questa squadra. Ha 22 poi, è giovane e ha tanti margini di miglioramento. Siamo molto contenti di questo acquisto e siamo sicuri che sarà uno dei preferiti dei tifosi. Perché ogni volta che va a contrasto lo fa con cuore. E questo i tifosi lo notano”

Così Ibra sulla difesa

Zlatan Ibrahimovic ha parlato così poi della difesa: “Sara un mercato di dettagli come ho già detto. Ci serviva un difensore mancino e dalla grande aggressività e lo abbiamo fatto. All’inizio volevo dire pure che lui è un leader, in campo e fuori dal campo. Quando hai una squadra molto giovane servono queste figure. Kalulu può giocare anche a destra, poi lo abbiamo messo al centro. È sempre buono avere alternative, poi sceglie il mister”.