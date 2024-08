Milan, Pavlovic: “Zlatan è stato importante nella mia scelta”

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan si è presentato così: “Zlatan è stato molto importante quando ho sentito dell’offerta del Milan. Un club importante con una storia incredibile. Mi ha convinto ulteriormente a venire al Milan, ho sentito quanto mi volessero. È bastato quello per dire sì. Sono un giocatore aggressivo. Ho parlato con l’allenatore, sono qui per fare quello che vuole da me. Non è importante il modulo. Sono qui per dare il massimo. Ho parlato della Serie A con i miei connazionali che giocano e che hanno giocato qui. Mi hanno detto che l’Italia è il paese giusto per me e che posso migliorare. Ho vestito già questo numero al Salisburgo, ho saputo poi che lo ha avuto anche Stam ed è stata una bella sorpresa. Abbiamo capelli simili (ride ndr) ma devo continuare a fare cose importanti sul campo per mettermi al confronto con lui. Ho visto tante partite e ho visto tutto. In alcune situazioni credo che dovremo essere più aggressivi e lavorare di reparto. Essere mancino può essere un vantaggio, non molti lo sono e può essere un valore aggiunto. Sono soddisfatto di avere questa qualità. Quando ero giovanissimo ho giocato in diversi ruoli. Da centrocampista a numero 10, ma sapevo che la mia posizione principale era quella di difensore centrale. Ho giocato il derby di Belgrado, ero giovane e ho imparato a gestire la pressione. È un qualcosa di molto importante per me. Vedremo cosa accadrà nel derby di Milano“