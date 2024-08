Olimpiadi, atleta di colore chiede scusa per le frasi sui bianchi: “Sono vittima di linciaggio”

C’è un caso che ha tenuto banco per diversi giorni alle Olimpiadi. L’atleta ha chiesto scusa ed ha sfogato tutta la sua frustrazione. Ecco cosa è successo a Parigi

Le Olimpiadi di Parigi saranno ricordate soprattutto per alcune polemiche. La prima ha riguardato la cerimonia di apertura, nel corso della quale alcuni attori transgender hanno messo in scena Dioniso che arriva a tavola, ma alcuni conservatori hanno equivocato, pensando di aver visto l’ultima cena. Grandi polemiche anche a causa della pugile Imane Khelif con il CIO che ha precisato che l’atleta algerina è in piena regola come hanno dimostrato anche alcuni documenti pubblicati dalla famiglia di Khelif.

Infine, c’è il problema delle acque della Senna, molto inquinate, nelle quali sono state disputate alcune gare di triathlon. Sembra che alcuni atleti abbiano avuto problemi di salute dopo le gare a causa della presenza di batteri nell’acqua. Come se non bastasse, nelle ultime ore si discute molto anche di razzismo. La vicenda riguarda una sportiva spagnola, finita nel mirino per alcune dichiarazioni. di aver insultato le persone con la pelle bianca.

Ana Peleteiro accusata di razzismo alle Olimpiadi: “È un linciaggio”

Ana Peleteiro è una triplista spagnola, accusata di razzismo dopo alcune parole pronunciate durante le Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta iberica aveva dichiarato che “i neri sono cool nell’atletica, mentre i bianchi si vestono di nero”. La Peleteiro è stata sicuramente interpretata male tanto da scatenare un enorme polverone mediatico intorno a lei. Di sicuro si è espressa male, ma negli ultimi giorni è stata insultata a lungo sui social network.

Peleteiro si è scusata e non ha nascosto la sua delusione come riportato da ‘OkDiario’: “Uso spesso il sarcasmo, ma questo linciaggio è fuori luogo. Negli ultimi giorni ho ricevuto messaggi di odio e tanti insulti. Molti media stanno approfittando delle Olimpiadi per pubblicare vecchie dichiarazioni, completamente decontestualizzate. Mi scuso con chi si è sentito offeso, non era mia intenzione. Ho sempre sostenuto uno sport libero dal razzismo e lo farà per sempre anche in futuro”.

La triplista spagnola ha chiesto rispetto per sé e per la sua famiglia, presa di mira in questi giorni attraverso i social network. Ana Peleteiro ha dichiarato di voler provare a sgonfiare questo caso, ma ha anche detto di voler passare tutto il materiale offensivo nelle mani dei suoi legali. “Non capirò mai quanto possa essere infelice qualcuno nel promuovere l’odio in questo modo”, ha detto Ana ad alcuni media spagnoli che l’hanno intervistata ultimamente.