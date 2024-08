Atalanta, subito il sostituto di Scamacca: poi tutto su Pubill dell’Almeria

Dopo l’infortunio occorso a Scamacca, l’Atalanta ha accelerato sul mercato per Mateo Retegui dopo la rottura del crociato dell’attaccante nell’amichevole contro il Parma. Un’operazione non preventivata che permette alla Dea di rinforzare l’attacco e trovare una soluzione alternativa all’ex Sassuolo, che dovrà rimanere ai box per diversi mesi dopo l’operazione avvenuta a Roma a Villa Stuart.

Distanze ridotte con il Genoa con l’oriundo che andrà a completare il pacchetto di centravanti: un rinforzo fortemente voluto da Gian Piero Gasperini che con la sua Atalanta continua la preparazione a Zingonia in attesa del debutto ufficiale che avverrà il prossimo 14 agosto contro il Real Madrid per la finale della Supercoppa Europea a Varsavia.

L’accordo con il Grifone è stato definito con una cifra complessiva di 25 milioni di euro bonus inclusi. Dunque la richiesta del club rossoblù è stata accontentata con l’attaccante classe ’99 che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche.

Dopo aver definito l’operazione con l’ex Tigre, il club nerazzurro è in chiusura anche per Marc Pubill Pagès, esterno dell’Almeria: 18 milioni più 2 di bonus per il classe 2003 che la scorsa stagione, ha totalizzato 34 presenze impreziosite da 1 gol e 3 assist.