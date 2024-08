Sinner subito dimenticato: terremoto nel tennis italiano

Jannik Sinner è finito subito nel ‘dimenticatoio’, terremoto nel tennis italiano: le ultime dichiarazioni non lasciano dubbi

Inutile ribadirlo ma uno dei grandi assenti in queste Olimpiadi di Parigi, per quanto riguarda il tennis, è stato senza dubbio Jannik Sinner. L’altoatesino, ufficialmente, ha dovuto alzare la famosa “bandiera bianca” per una tonsillite che, fortunatamente, ha riuscito a sconfiggere in queste settimane.

A prescindere da questo, però, la sua assenza è stata vista come uno sgarro da parte dei suoi tifosi e degli amanti italiani di questo sport che avrebbero voluto vedere a tutti i costi il numero uno al mondo in campo. Non solo: la sua scelta di andare immediatamente in Canada (precisamente a Montreal) per partecipare agli ‘Open’ (con tanto di vittoria ai sedicesimi contro il britannico Draper) ha suscitato altre polemiche. Intanto arriva un’altra stoccata da parte della leggenda che non gliele ha mandate a dire, seppur non direttamente.

Sinner subito dimenticato, Pietrangeli loda Musetti: “E’ il migliore”

Chi, invece, non ha voluto mancare all’appuntamento parigino è stato Lorenzo Musetti. Il nativo di Carrara non è tornato a casa a mani vuote: insieme a lui la medaglia di bronzo ottenuta nella finale 3/4 posto contro Auger-Aliassime. Un giorno di festa per l’Italia che, dopo 100 anni, riesce a riportare in Italia una medaglia dalle Olimpiadi in questo sport. Ne è consapevole anche Nicola Pietrangeli che ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Sussidiario‘.

Le parole di elogio nei confronti del carrarese non sono affatto una novità per l’ex leggenda che ha dichiarato: “Lo sto dicendo da almeno tre o quattro anni che Musetti gioca il miglior tennis nel nostro paese“. I suoi sacrifici ed il suo duro lavoro sono stati ripagati, appunto, con la medaglia di bronzo: un premio più che meritato per lo stesso Pietrangeli. Sempre nel corso dell’intervista, però, ha fatto riferimento anche alla mancata partecipazione di Sinner alle Olimpiadi.

Anche in questo caso ha voluto lanciare più di qualche stoccata: “Se non è andato a Parigi dovete chiederlo solamente a lui. Anche perché solo lui lo sa“. Chiusura dell’intervista che è stata rivolta non solo a Musetti, ma anche al duo femminile composto dalla Paolini e dalla Errani che hanno conquistato la medaglia più preziosa nella finale parigina: “Il tennis italiano è ancora una volta il migliore al mondo e lo ha dimostrato ancora. Anche con Berrettini sta vincendo diversi tornei“.

Gli elogi a Musetti al quale attribuisce ‘il miglior tennis del nostro paese’ sembrano quindi una stoccata a Sinner che dal canto suo guida il ranking Atp.