UFFICIALE – Juventus, ecco il classe 2008 Luca Trocino: la sua storia. Sarà a disposizione del settore Youth

Luca Trocino è un nuovo giocatore della Juventus. Il classe 2008 arriva dall’Augsburg, club della Bundesliga. E’ nato a Napoli è si è trasferito nel club tedesco 2021, con la famiglia che lo ha seguito in Germania. Diverse erano le squadre italiane interessate al fantasista, che però ha scelto ora i bianconeri.

Di seguito il comunicato del club: “Nuovo innesto per le giovanili bianconere: si tratta di Luca Trocino. Talentuoso centrocampista classe 2008, Luca è italiano ma è cresciuto calcisticamente in Germania: dal 2021, infatti, milita nelle giovanili dell’Augsburg. Forza fisica, doti tecniche e, appunto, esperienza internazionale fanno di Luca, abile a centrocampo ma anche in fase avanzata, un innesto davvero di qualità per il nostro settore Youth. Benvenuto in bianconero!”.