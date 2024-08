L’inizio della A si avvicina: il mercato è pronto a infiammarsi

Due settimane di distanza ci separano dall’inizio della Serie A. Le big del massimo campionato italiano vogliono rinforzare i propri assetti. L’Inter potrebbe operare qualche colpo, ampliando il ventaglio di opzioni al servizio di Inzaghi. Taremi e Zielinski sono due ottimi tasselli, da valutare ancora il futuro di Arnautovic.

Il Milan ha appena ufficializzato Pavlovic, è vicino a Emerson Royal e tenterà l’affondo per Fofana, la pedina prediletta per la mediana. Tanta sostanza in casa Juve, dove Giuntoli studia il colpo a centrocampo. Koopmeiners sempre nel mirino, e l’esterno offensivo? Sempre nei pensieri, ma non è una priorità ad oggi.

La Roma ha preso Soulè e Dovbyk, mentre il Napoli aspetta di conoscere le coordinate del futuro di Osimhen. Lukaku da Conte? Potrebbe essere un’opzione. Ma sono ancora tante le operazioni che le big dovranno fare. Due settimane all’inizio di campionato e i movimenti, nella zona attorno a Ferragosto, saranno tantissimi.