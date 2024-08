ESCLUSIVA SI Lazio, Folorunsho chiodo fisso: le ultime sulla trattativa

Alfredo Pedullà: “Michael Folorunsho vuole fortissimamente la Lazio. E il club biancoceleste lo ha messo in cima alla lista del centrocampo. In serata c’è stato un incontro molto positivo: la Lazio ha memorizzato le condizioni, farà ancora qualche uscita (Basic l’indiziato), anche se abbiamo già spiegato come Folorunsho non rientra nella lista per i suoi trascorsi nel settore giovanile del club di Lotito. La valutazione resta di 12 milioni, non di 15, la situazione potrebbe cambiare soltanto se il Napoli decidesse di tirarlo fuori dal mercato. Ma il rapporto tra Folo e la società azzurra è ormai ai minimi termini, ci sono tutti i presupposti per andare a dama. Per ora la Lazio non ha intenzione di seguire altri centrocampisti, ma aspetta il momento giusto per chiudere Folorunsho. Non sono attese per domani o dopodomani è possibile che tutto slitti dopo la prima giornata. Per la Lazio il classe ’98 è un chiodo fisso”.