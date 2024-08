Alfredo Pedullà: “Albert Gudmundsson alla Fiorentina: domani è il giorno decisivo, i viola non vogliono andare altre e chiudere con il Genoa. Nel frattempo i rossoblu sono andati molto avanti per Fabio Silva del Wolverhsnpton, come anticipato giorni fa. Chiudendo Gudmundsson, i viola libererebbero Nico Gonzalez per la Juve. Per i bianconeri gli esterni offensivi da consegnare a Thiago Motta sono due: Nico e Conceicao. Lavori in corso, ore caldissime…”.