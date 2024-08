Inter, i segnali di Inzaghi anche sul mercato per l’esordio in campionato

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, a DAZN per presentare la nuova stagione: “Sappiamo la responsabilità che avremo quest’anno. È stata una stagione positiva con la vittoria della seconda stella, ora dovremo aumentare impegno e applicazione perché tante squadre si stanno rinforzando e vorranno vincere come noi. Dovremo essere bravi nei particolari, nel preparare le partite. Parlo sempre di applicazione e impegno che dovranno essere importanti perché nelle ultime stagioni abbiamo visto che chi ha vinto il titolo poi nell’annata del tricolore ha avuto qualche problema. Noi dovremo cercare di evitare questo.

Mercato? La rosa è rimasta pressoché la stessa, abbiamo preso tre giocatori importanti che non hanno bisogno di presentazioni e che ci aiuteranno nelle rotazioni. Poi sappiamo che probabilmente dovremo prendere un difensore vista l’assenza di Buchanan che durerà fino a dicembre-gennaio.

Obiettivi? Quest’anno si può arrivare a 68/69 partite, poi calcolando che abbiamo tanti giocatori in Nazionale le partite potrebbero essere anche di più. Quest’anno ci sarà anche il Mondiale per Club, la preparazione è stata un po’ più dura e abbiamo avuto tanti scaglionamenti tra giocatori che erano agli Europei e non, ma abbiamo avuto la disponibilità di tutti.

Lautaro? I titoli che ha vinto con l’Inter e con l’Argentina lo aiuteranno senz’altro in questa classifica, ma c’era già lo scorso anno. È un grandissimo giocatore, sono contento che abbia rinnovato il contratto. Chiaramente la fascia da capitano l’ha responsabilizzato ancora di più: dovrà continuare a darci quello che ci ha dato dentro e soprattutto fuori dal campo.

Acquisti? Abbiamo giocatori complementari, che possono giocare l’uno con l’altro. I tre nuovi sono internazionali, li conosciamo bene tutti e siamo convinti che ci aiuteranno tanto. Zielinski è stato un ottimo acquisto: il mio centrocampo deve avere qualità e noi ne abbiamo. Ne avevamo già tantissima, in più abbiamo aggiunto Zielinski e sappiamo tutti quello che ci può dare”.