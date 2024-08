Juve, le indicazioni di Thiago Motta in vista del Como

“Dal Bologna alla Juventus ho le stesse idee del calcio. Adesso inizia un nuovo ciclo con una squadra che stiamo costruendo, che sta migliorando giorno dopo giorno e siamo pronti per affrontare la prima partita di campionato. Quasi durante tutta la mia vita dentro il calcio ho visto tantissime cose ad alti livelli, noi oggi siamo ad altissimo livello e dobbiamo mantenere la stessa determinazione, ambizione e lo stesso coraggio per poter giorno dopo giorno migliorare e andare a cercare qualcosa in più. Penso che nel momento in cui siamo oggi, non voglio che sia la mia Juve ma la nostra, vedo una squadra ambiziosa, competitiva che vuole sempre alzare il livello. Ripeto non la mia ma la nostra Juve, la cosa più importante è che facciamo parte di un club storico, grandissimo e tutti noi siamo importanti. Nessuno imprescindibile ma tutti importanti che dobbiamo dare il massimo. Per bel gioco io intendo una squadra che ha equilibrio, che difende molto bene insieme, che ha la voglia di avere la palla che attacca insieme. Il traguardo con la Juve è pensare già alla prima partita di campionato contro una squadra che ha molto entusiasmo perché hanno fatto una buonissima Serie B e tutte quelle che fanno questo percorso e salgono in Serie A mantengono questo entusiasmo nelle prime partite. Noi dobbiamo essere concentrati per fare una buona prestazione e raggiungere il risultato che stiamo cercando.”