Si è conclusa questa prima domenica di Serie A 2024/2025. Bene la Lazio, la nuova Lazio di Marco Baroni che batte 3-1 il Venezia in rimonta. Dopo il vantaggio ospite firmato da Andersen, i biancocelesti l’hanno ribaltata con Castellanos, Zaccagni e un autogol di Altare. Solo 0-0 invece per la Roma in casa del Cagliari: non sfonda l’attacco firmato Dovbyk e Soulè, Dybala – in campo nella ripresa – non incide.