ESCLUSIVA SI Forte interesse dell’Al-Hilal per Cancelo

Si allunga la fila di pretendenti per Joao Cancelo. L’ex terzino di Juventus e Milan, dopo essere rientrato dal prestito dal Barcellona è ancora in cerca di una sistemazione, dato che al City non sembra essere parte del progetto. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, anche Al Hilal si è informato ed avrebbe un forte interesse ad ingaggiarlo.