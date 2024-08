ESCLUSIVA SI Pedullà: “Folorunsho-Lazio, nei prossimi giorni nuovo incontro. Le ultime”

Fra Folorunsho e Carlos Alcaraz, la Lazio riflette sul giusto innesto per l’attacco. Ma quanto c’è di vero sui rumors che circolano?

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione: “La Lazio vuole completare l’organico con un altro colpo. E ha individuato in Folorunsho, come già anticipato, la pedina giusta da consegnare a Marco Baroni. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro, i tempi potrebbero non essere brevissimi, ma si cercherà una formula per trovare un accordo con il Napoli. La valutazione del cartellino resta di 12 milioni, bonus compresi. Nelle ultime ore alla Lazio è stato proposto Carlos Alcaraz, rientrato al Southampton dal prestito senza grossi riscontri alla Juve. Alcaraz ha diverse proposte dal Sudamerica, Brasile compreso, ma sta ancora aspettando. La Lazio potrebbe prenderlo senza grande esborso, ma vuole aspettare perché Folorunsho intriga molto”.