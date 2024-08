L’Arabia Saudita continua ad essere protagonista di questo mercato estivo: la Saudi Pro League è ormai un concorrente con il quale tutti devono fare i conti per i rinforzi sul mercato.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, l’Al-Nassr è ora in chiusura per l’acquisto di Wesley Gassova del Corinthians, giocatore che nel corso dell’estate è stato accostato anche alla Roma di Daniele De Rossi. Affare da 20 milioni con 4 anni di contratto pronti per il giocatore.