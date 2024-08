Nuovo colpo in arrivo per il reparto difensivo del Lecce, mentre i giallorossi di Gotti stasera affronteranno l’Inter a San Siro.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari infatti è fatta per il calciatore Gaby Jean, difensore francese classe 2000 cresciuto nel Lione ed oggi in forza all’Annecy in Ligue 2. Domani sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito.