Novità in entrata in casa del Monza, che riguardano entrambe dei centrocampisti in forza alla Lazio di Marco Baroni.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà: “Akpa Akpro, il Monza insiste, ma ci sono altre due proposte per il centrocampista. E confermato il sondaggio di Galliani per Cataldi, ma non è stata presa una decisione definitiva”.