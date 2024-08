Conferme sul gradimento del Torino per il profilo di Carlos Cuesta del Genk, del quale vi abbiamo raccontato ieri il sondaggio dei granata in seguito alla partenza di Bellanova, che non ha lasciato per nulla contento Paolo Vanoli.

Come raccolto da Gianluigi Longari, proseguono con fiducia i dialoghi tra le parti per quello che diventa dunque un obiettivo per i poemon