La Juventus si muove, anche in uscita. Se la giornata di oggi è stata cruciale per le trattative che hanno portato agli affondi relativi a Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, i bianconeri registrano movimento anche per quanto riguarda la situazione di De Sciglio.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà infatti, stasera c’è stata una call tra l’Empoli ed il difensore: ci sono margini per arrivare a un’intesa ma serve riaggiornarsi.